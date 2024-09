Sepultura prova em SP que está mesmo na hora de se despedir da música

É inegável que a banda que subiu ao palco do Espaço Unimed na sexta (6), às 21h30, não é mais aquele Sepultura que cravou no metal a mistura da música brasileira, a percussão tribal e os acordes dissonantes pesados. Os irmãos Cavalera — o guitarrista/vocalista Max e o baterista Iggor — fazem muita falta dentro da comemoração de 40 anos do grupo, mas viver do passado, ainda mais depois de tanta rusga, é dramático para uma banda.

Derrick Green, vocalista do Sepultura, que se apresentou na noite de sexta (6), no Espaço Unimed, em São Paulo, com a turnê 'Celebrating Life Through Death' Imagem: Yuri Murakami.Fotoarena/Estadão Conteúdo

O grupo conta com o vocalista Derrick Green desde 1997 e tá cansado de falar sobre o "antigo" Sepultura. Ainda mais agora: por que ficar no passado se o presente já é o fim?

O vocalista americano é estrondoso no palco. Simpático, conversa com o público e fala português com um sotaque carregado, dividindo a atenção com o guitar hero Andreas Kisser e a segurança do baixista Paulo Xisto. Para completar o quarteto, o novato Greyson Nekrutman sua a camisa para seguir o ritmo e as quebras de compasso nas baquetas — com pequenas falhas, mas que não atrapalham o vigor da performance.

Paulo Jr, baixista da banda Sepultura, leva a turnê de despedida, 'Celebrating Life Through Death', para os paulistas, na sexta (6) Imagem: Yuri Murakami/Fotoarena/Estadão Conteúdo

É bonito de se ver como a banda estava ansiosa para o trio de shows em São Paulo, sendo que o primeiro teve os ingressos esgotados em minutos, assim que anunciaram a turnê "Celebrating Life Through Death". Foi um show especial, gravado para a posteridade, e com a marca Sepultura.