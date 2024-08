'Há riscos': Ator que fez Zé Pequeno opina sobre série de 'Cidade de Deus'

Leandro Firmino, 46, ganhou fama com o personagem Zé Pequeno no filme "Cidade de Deus", lançado em 2002. Neste domingo (25), a Max divulga o primeiro episódio da série "Cidade de Deus: A Luta Não Para", que mostra personagens do famoso longa vivendo na comunidade do Rio de Janeiro em 2004, 20 anos após a história relatada na obra original.

O risco (por relançar uma obra fechada) sempre existe, né? Sempre vai ser arriscado. Mas é preciso tentar, por que não? De repente, vai agradar a uma parcela dos fãs.

Leandro Firmino

O que disse Leandro Firmino?

Ator torce pelo sucesso da série. "A grande maioria da equipe trabalhou comigo, fizemos parte do longa. O filme ainda é muito vivo na memória das pessoas. Até hoje, pessoas me param na rua e falam que já assistiram 20, 50, 100 vezes", disse em papo exclusivo com Splash.