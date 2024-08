Ator teve medo de voltar como Buscapé em 'Cidade de Deus': 'Patamar é alto'

Alexandre Rodrigues interpreta Buscapé em "Cidade de Deus: a Luta Não Para" Imagem: Divulgação

Hesitação não foi suficiente para ator desistir do projeto. "Em seguida, a borboleta no estômago apareceu. Falei que era isso, vamos que vamos. Fiquei feliz por trazer um Buscapé muito mais complexo", contou em papo com Splash.

Buscapé volta a ser retratado no universo de "Cidade de Deus" em relação conturbada com a filha, Leka (Luellem de Castro). "Fiquei feliz de contar um pouco mais das camadas do Buscapé, algo que não foi esmiuçado no filme. No filme, a gente estava falando sobre o crescimento da comunidade. Esse era o foco."

Posso falar que Buscapé se perdeu dentro dos próprios sonhos. É um cara que visita a favela para fotografar pessoas morrendo. O grande questionamento da filha dele é exatamente esse: por que você está aqui, vendendo os seus, para poder ganhar dinheiro?

Buscapé não é o único personagem do filme de 2002 que retorna em nova série. Bradock (Thiago Martins), Berenice (Roberta Rodrigues), Barbantinho (Edson Oliveira), Cinthia (Sabrina Rosa) e Reginaldo (Kiko Marques) também fazem parte do elenco.

Max divulgará episódios de "Cidade de Deus: A Luta não Para" aos domingos. Obra produzida por Aly Muritiba não conta com Fernando Meirelles na equipe, mas teve apoio do diretor do filme.