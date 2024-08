'Brasil não é só caipirinha': atriz de 'Emily em Paris' foi fã da Banda Eva

Atriz fala com propriedade, já que passou meses viajando pelo país e, inclusive, é fluente em português. "Passei muito tempo no Brasil nos anos 1990. Primeiro fiquei três meses, depois seis meses, dois meses. Continuei indo e voltando."

Fui de carro de São Paulo até Canoa Quebrada pela BR-101. Foi uma loucura. Uma viagem muito longa. Maravilhosa. Tenho tantas memórias lindas no Brasil. Não é só sobre caipirinha e dança. É sobre as pessoas.

Philippine Leroy-Beaulieu

Philippine diz que ama os brasileiros, inclusive uma cantora bem famosa: Ivete Sangalo. "Dançava ouvindo suas músicas. Teria amado dançar com ela. Era o momento da Banda Eva. Eu era tão louca por eles."

Atriz esteve recentemente em Paraty, no Rio de Janeiro, gravando o filme "100 Dias". Produção conta a história do brasileiro Amyr Klink (Filipe Bragança), primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em um barco a remo. A francesa interpreta a mãe do viajante.

Lily Collins, que interpreta a protagonista de "Emily em Paris, também já esteve no Brasil. A atriz viajou para o Rio de Janeiro com a mãe durante a infância e passeou por pontos turísticos da cidade.