Jeans skinny, cavalo 'bravo': atores revelam perrengues em The 'Last of Us'

Isabela Merced, 23, e Young Mazino, 33, estão entre as caras novas da segunda temporada de "The Last of Us". Os interpretes de Dina e Jesse revelaram bastidores do novo trabalho para Splash e contaram que passaram alguns perrengues durante as gravações da série da Max. A atriz quebrou o protocolo das falas sobre "o papel ser o maior desafio da vida" para confidenciar que o difícil mesmo foram cenas de terror, tendo de correr de calça jeans skinny.

Desafio? Eu diria o físico e ainda usando jeans skinny. Sim, isso é provavelmente o mais desafiador. Equilibrar todas as emoções que vêm com isso, porque você nunca está apenas indo ao banheiro. Você está indo ao banheiro em um apocalipse. Você não está bebendo água enquanto personagem. Você está bebendo água durante o apocalipse. Entende?

Isabela Merced, em entrevista exclusiva para Splash

Young Mazino, também em entrevista para Splash, não esconde que passou poucas e boas para filmar com os cavalos. "Situações apocalípticas são difíceis. Adorei trabalhar com os cavalos, mas foi difícil. Achei difícil atuar e controlar o cavalo, porque ele tem um bloqueio específico. Nós já temos dificuldade em ficarmos na nossa marcação, e temos que fazer com que o cavalo faça seu trabalho."