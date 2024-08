Em um 'Brasil polarizado', 'Os Outros 2' debate sobre intolerância e perdão

Raquel é o nome que entra em conflito com Sergio e se une a Cibele (Adriana Esteves) para enfrentar o personagem, conta o autor Lucas Paraizo para Splash. Apesar dos confrontos, o autor diz acreditar que a violência é menos explicita.

Algumas pessoas ficaram muito sensíveis [com a violência da primeira temporada], eu entendo perfeitamente, é difícil. Mas, na segunda temporada, temos uma violência menos explícita e menos reativa. É um pouco mais premeditada. Lucas Paraizo

Brinco que Cibele é um fio desencapado, enquanto Raquel é premeditada, diz o autor. Ela prevê o que pode acontecer para tomar uma atitude. O melhor de tudo é que elas vão se unir contra Sérgio.

E por que a série faz tanto sucesso? "A gente encontrou um tema, pessoas para falarem dele, elenco para falar dele em um tempo onde o Brasil está polarizado. Esse tempo brasileiro onde a intolerância está prevalecendo. A gente escolheu alguns temas muito caros que a sociedade brasileira quer discutir. 'Os Outros' não aponta respostas. Fazemos muitas perguntas. A gente está a fim de falar sobre esses assuntos e encontrar juntos essas respostas", opina Paraizo.

O que aconteceu com Marcinho

Um ponto central da segunda temporada é a busca incansável de Cibele por seu filho desaparecido, o Marcinho (Antonio Haddad). O personagem aparece para o público logo no primeiro episódio, mas sem encontrar a mãe, que alimenta a esperança de reencontrá-lo com vida. Ele apenas se encontra com Lorraine (Gi Fernandes), a filha de Sergio.