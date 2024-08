Shows, rodeios, cuidar da beleza: O que fazer na Festa do Peão de Barretos?

Cuidados com a beleza para curtir o evento: outra novidade no camping da Festa do Peão de Barretos é um salão de beleza montado exclusivamente para atender os campistas. Serão oferecidos serviços como manicure, maquiagem e cabelo.

Quais as atrações da Festa do Peão de Barretos? Além de trazer shows e rodeios, a 69ª edição do maior rodeio da América Latina terá intensa programação cultural, com apresentações típicas, Concurso Queima do Alho e Berrante, Feira Comercial, Praça de Alimentação, espaço infantil Rancho do Peãozinho, festas particulares nas áreas de ranchos, entre outras atrações.

Rodeios na Festa do Peão de Barretos: o evento também conta na sua programação de rodeio com as finais da PBR Brasil (15 a 18/08), da Liga Nacional de Rodeio (19, 20, 21 e 24/08) e a 31a edição do Barretos International Rodeo.

Como assistir à Festa do Peão de Barretos? O Globoplay irá transmitir o evento em sinal aberto em sua plataforma de streaming, para os fãs de música que não conseguirão viajar para Barretos.

Laura Vicente, Kenya Sade, Dedé Teicher e André Piunti irão comandar a transmissão do Globoplay. Já Kenya Sade e Rafa Kallimann farão a apresentação dos melhores momentos do evento na TV Globo.

Programação de shows do evento: a Festa do Peão de Barretos 2024 terá mais de 100 shows musicais espalhados em 5 palcos. Além dos Embaixadores da Festa, César Menotti & Fabiano, vão se apresentar no palco da arena Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme, Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Maiara & Maraisa, Lauana Prado, Edson & Hudson, Daniel, Victor & Léo e Cody Johnson.