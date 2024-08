Tem o Texas no peito e esnobou Grammy: Cody Johnson canta na Festa do Peão

Grammy? Não fui

Cody Johnson, atração internacional da Festa do Peão de Barretos, durante show no sábado (13), em Chicago Imagem: Natasha Moustache/Getty Images

Johnson possui uma média de 9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e seus clipes no YouTube já somam mais de 800 milhões de visualizações. Após começar a carreira se apresentando em rodeios norte-americanos, Johnson lançou seu primeiro disco, "Six Strings One Dream", apostando em um country cheio de personalidade.

De lá para cá, sempre dedicado a participar de rodeios, Johnson acabou criando uma proximidade com os americanos. Em 2023, os prêmios e a repercussão em charts começaram a lhe dar mais brilho: no ano passado, venceu a Performance do Ano no CMT Music Awards, além do prêmio de Melhor Novo Artista Country no iHeart Radio Awards.

Para consagrar 2023, Johnson venceu o Grammy de Música Country do Ano por "Til You Can't". No entanto, mesmo com o reconhecimento, Johnson não tenta se apegar a troféus — somente ao impacto dos fãs que se atraem por isso.

Ele conta, por exemplo, que não compareceu à cerimônia de entrega do maior prêmio da música. "Você vai achar engraçado, mas, no dia em que ganhamos o Grammy, eu nem estava lá. Eu estava em um rodeio", começou ele, entre risadas.