Festa do Peão 2024 terá trio elétrico com Claudia Leitte, Teló e Banda Eva

Um trio elétrico gigante vai invadir as ruas do Parque do Peão "puxando" o público para a folia na Festa do Peão de Barretos, maior evento sertanejo do Brasil que acontece entre os dias 15 e 25 de agosto. Entre os artistas confirmados estão Michel Teló, Banda Eva e Claudia Leitte. O chamado Barretão Elétrico é uma das novidades da 69ª edição do evento.

O que vai acontecer

O Barretão Elétrico acontece nos dias 16, 17, 23 e 24 de agosto. Quem puxa a animação é o trio elétrico Mega Bordoada, sucesso e referência do Carnaval de Salvador.

A primeira atração será Michel Teló, no dia 16, sexta-feira. O cantor sertanejo foi um dos primeiros artistas do gênero a cantar em trios elétricos, desde a época do Tradição, em micaretas sertanejas, inclusive na própria Festa do Peão de Barretos.