César Menotti sobre 'novo' sertanejo: 'Sou grande fã desse movimento'

Para ele, a presença de nomes como Luan Pereira e Ana Castela, expoentes do "agronejo", reflete bem neles, que estão na estrada há 23 anos. "Pessoas que não ouviam o sertanejo passam a ouvir, e conhecer o nosso trabalho também. Sou um grande fã desse movimento que está acontecendo", concluiu.

Festa do Peão de Barretos

A 69ª Festa do Peão de Barretos acontece nesta quinta-feira (18), no Villa Country. César Menotti e Fabiano são embaixadores da edição e fazem show inédito como "esquenta" do Barretão 2024, que será realizado entre 15 e 25 de agosto no Parque do Peão.

O evento ainda traz convidados. Hugo Pena & Gabriel, Gabi Martins, Munhoz & Mariano, Bruno Rosa, Bruninho & Davi, Fiduma & Jeca, Lucas Reis e Thácio e Paula Mattos estão confirmados para dividir o palco com a dupla.

A festa ainda garante novidades. Os organizadores se preparam para anunciar o que está por vir na festa, considerada a maior da América Latina.