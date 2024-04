Aliança com Nanda, flerte de Buda e rixa com Bia: Pitel é eliminada do BBB

Estratégia de jogo. A participante reforçou que era ideal criar grupos para se salvar no decorrer do programa, apontando que "um grupo vai mais longe do que uma pessoa sozinha".

Fake news de Yasmin. A sister comentou que viu notícias sobre Yasmin Brunet ter uma rede de tráfico humano. A história aconteceu em 2022, mas é uma mentira.

Novo Gil do Vigor na casa. Pitel comparou Beatriz a Gil do Vigor e disse que os dois tinham uma "vibe parecida".

Cena de prova viralizada. Ao lado de Rodriguinho, a sister viralizou com uma cena durante a Prova do Líder. Nas redes sociais, espectadores compararam o movimento do carrinho com o ato sexual.

Bonde da Karol Conká. A assistente social brincou que seu grupo seria associado ao da cantora no BBB 21. "Explícito que a gente vai ser visto como o bonde da Karol Conká", afirmou.

Incômodo com jogo de Bin Laden. A integrante do Pipoca revelou que não entendia o comportamento "leva e traz" do MC no jogo e concordou com Fernanda sobre ele atacar todos da casa. Em outra ocasião, brincou que ele era o "perseguido de Taubaté".