Beatriz e Pitel batem boca ao vivo no BBB 24 e são repreendidas por Tadeu

Na sequência, a vendedora reclamou — e o apresentador já havia alertado a todos que, hoje, não haveria direito a réplica.

Beatriz resmungou. "Não tem argumento é f*da, só fala idiotice."

Pitel a retrucou. "Você não respeita, tá vendo?"

Tadeu, então, interferiu. "Bia, Bia! Não, não. Hoje não!"

Enquanto o apresentador falava, elas continuaram gritando uma com a outra.

Na sequência, ele citou Pitel e Bia e voltou a reforçar que as únicas falas deveriam ser durante as falas dos protagonistas do Sincerão.