'Não esperava nada de um traidor', diz Pitel sobre vitória de Arthur Aguiar

MC Bin Laden falou com os brothers do quarto Gnomo hoje (28) sobre a expectativa que o público tem em relação aos Camarotes no BBB (Globo), e avaliou o que teria eliminado Yasmin Brunet.

O que aconteceu

Em conversa no banheiro do BBB, MC Bin Laden lembrou do "puxão de orelha" que recebeu de Tadeu Schmidt ao vivo e analisou sua participação como Camarote no reality. "A gente sabe que o camarote é sempre mal visto por tudo o que faz aqui dentro", afirmou.