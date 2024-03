BBB 24: 'Fui invisibilizada', diz Pitel sobre formação de Paredão

A Líder Pitel reclamou não ter tido a possibilidade de justificar sua indicação ao Paredão, no último sábado (29), durante a transmissão ao vivo do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Ao ganhar a liderança Pitel colocou duas pessoas na Mira do Líder, Beatriz e Matteus. Porém o gaúcho levou a melhor na Prova do Anjo que aconteceu ontem (29). Com Matteus imunizado Beatriz foi para a Berlinda automaticamente.