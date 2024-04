Alane, Beatriz e Giovanna Pitel estão no 16º Paredão do BBB 24

Como o Paredão foi formado

Indicação do Líder

Giovanna venceu a prova do Líder após a eliminação de Fernanda, e indicou Beatriz ao Paredão.

Eu mandaria a Alane, já que ela me mandou no último Paredão, a gente tem opiniões que discordamos, a gente está em lados opostos do jogo. Mas minha indicação vai ser a Beatriz. A gente teve uma discussão no último Sincerão que não se resolveu e nem vai se resolver, por isso minha indicação é ela. Giovanna

BBB 24: Giovanna indica Beatriz ao Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Consequência por perder a Prova

Beatriz, Alane e Isabelle fizeram o pior tempo da Prova do Líder e, por consequência, tiveram que sortear um livro com uma 'surpresa', foram elas: