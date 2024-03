'Não me importo com o Brasil', diz Fernanda desabafando com Pitel

Fernanda: "Você falou algumas coisas que me incomodaram, ao ponto de me deixarem num estado de alerta. Eu falei: 'Cara, ela tá competindo comigo? É isso mesmo?'. Eu sei da minha importância de ganhar, assim como eu sei da sua e de todo mundo. Mas se você não tá competindo comigo, isso não importa, porque a gente vai ganhar junto. E era assim pra mim"

Fernanda: "Óbvio que a gente tem uma coisa fora de jogo. Eu não encaro você como competidora aqui, encaro você como uma amiga. Como uma amiga verdadeira. Porque a gente tá vivendo a mesma experiência, sob a mesma pressão. A gente conseguiu criar um laço de afinidade, de zelo, de cuidado que a gente não vai ter. E coisa que eu não tenho lá fora mais há muito tempo. Então você tem uma importância pra mim muito maior. (...) Eu escolhi não competir com você nesse jogo. O Brasil pode me chamar de imbecil, mas eu escolhi"

Fernanda: "Ele (Lucas) é insistente em puxar jogo com você. Ele é insistente. (...) Ele tá incansavelmente investindo mais em você ao longo dos dias. (...) Você se beneficiou mais uma vez com o colar. Você conseguiu reforçar sua segunda dose de ser a favorita. Na casa, não me importo nada com o Brasil nesse ponto. Não depende de mim"

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER