Fernanda compara sister a Juliette e Pitel discorda: 'Vibe Gil do Vigor'

Durante um papo na varanda, Fernanda e Giovanna Pitel compararam alguns brothers do BBB 24 (Globo) com Juliette e Gil do Vigor, do BBB 21.

O que aconteceu

Fernanda disse que Beatriz se parecia com Juliette, campeã do BBB 21. "Para o Paredão, eu não quero ir com a Wanessa Camargo, não quero ir com a Bea. Ela deve estar tipo Juliette".