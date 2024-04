BBB 24: Davi e Isabelle cansam com DRs repetitivas, detona Bárbara Saryne

Davi, 21, conversou com Isabelle, 31, no BBB (Globo) e afirmou estar preocupado com a aproximação entre ela e Giovanna, 28 - que, a ver dele, poderia estar usando a dançarina para evitar ir ao paredão. Isabelle rebateu que "nem tudo é estratégia" e Davi recordou que eles estão dentro de um jogo.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, afirmou estar cansadíssima das 'DRs' entre os dois brothers no reality. "Não aguento mais! Esses papos da Isabelle com o Davi são repetitivos, longos e chatos - isso desde o começo do jogo. Entendo o ímpeto do Davi em jogar. É muito importante quando ele vem trazer essa razão de jogo para seus aliados - mas não deixa de ser chato e cansativo."