Pitel alfineta o jogo de Isabelle no BBB 24: 'Jogo muito cômodo'

Pittel: "É um jogo muito cômodo não estar de lado nenhum, no caso dela. Não ter posicionamento nenhum. A gente tava fazendo a divisão dos 'grupos' e a gente simplesmente esqueceu dela. E qual é seu jogo? Ficar sozinha é um enredo muito bom. Nossa, você ficou sozinha, naõ se rendeu a nada. Mas também ninguém lhe protege'

Pitel: "Ela tá na Xepa por causa das escolhas dela. Porque a partir do momento que você esoclhe não se posicionar em lado nenhum... Nem do seu mesmo! (...) Até quando? O conflito com a Yasmin acabou, você vai levar o que para o próximo Paredão?"

Lucas: "Falar do outro, briga do outro?"

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER