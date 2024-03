Sisters sobre treta: 'Se um dos dois for preferido, não vai expulsar'

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Pitel e Leidy comentaram sobre a treta de Davi e MC Bin Laden. A trancista lembrou de Wanessa Camargo e avaliou que os brothers não fariam o Raio-X nesta terça-feira (26), para evitar que tratassem sobre o assunto e acontecesse o mesmo que ocorreu com a cantora.

O que aconteceu

Leidy especulou que a produção não queria que falassem sobre o embate e lembrou de Wanessa: "Querem que a gente fique quietinho, não fale nada de ontem. Até agora, ninguém foi de Wanessa. Deixa eu falar, vai dar em nada, não. Só vai dar se repercutir muito lá fora".