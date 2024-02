BBB 24: Por que Davi foi acusado de importunar Pitel e o que a sister disse

Matteus o repreendeu ao ver o que estava acontecendo. O gaúcho tentou afastar o brother de Pitel e pediu para ele beber água.

Ao vê-lo próximo da sister novamente, Matteus pediu para ele se afastar. Ele pediu para o participante "deixar Pitel quieta".

Com isso, Davi questionou a colega. O baiano perguntou se "estava estorvando" a sister e ela negou.

A atitude do brother foi vista por algumas pessoas nas redes sociais como importunação sexual e o assunto se espalhou.

No início da tarde, a equipe de Davi rebateu as acusações. "Está cada vez mais cansativo rebater as imputações de crimes ao Davi que vêm ocorrendo. A todo momento procuram incriminá-lo por condutas não condizentes a crimes e isso somente revela a insatisfação das pessoas em enxergarem alguém como ele em posição de destaque no jogo", escreveu em post no X (antigo Twitter).

Depois, foi a vez da equipe de sister se pronunciar. "Queremos ouvir a Pitel antes de qualquer coisa! Ela é a única parte que nos preocupa, como ela se sentiu, como ela está. E cabe apenas a ela falar sobre. Não cabe a ninguém aqui falar o que ela sentiu ou o que ela deixou de sentir por conta da reação dela, pois, em muitas situações, não sabemos nem como reagir, e vale ressaltar que no momento ela estava bêbada".