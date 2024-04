No Paredão, Pitel avalia participação no BBB 24: 'Sensação de perda'

No Paredão da semana, Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre sua participação no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A sister avaliou como ela e seus aliados têm se saído no programa depois da eliminação de Fernanda. Para ela, os adversários do Quarto Fada tem conseguido se sair melhor no programa.