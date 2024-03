BBB 24: Pitel e Fernanda dão selinho em festa durante show de Lexa

Fernanda, então, se virou para Pitel com um "biquinho", sinalizando um selinho.

As sisters colaram os lábios rapidamente.

Esse não foi o primeiro selinho entre as sisters no programa. Em janeiro, durante uma das primeiras festas do programa, eles também haviam trocado um selinho.

Além de Lexa, a festa deste fim de semana também teve um show de Duda Beat.