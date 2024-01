BBB 24: Como nome de Yasmin foi ligado a fake news sobre tráfico humano

Giovanna Pitel, participante do BBB 24, falou que viu notícias de que Yasmin Brunet teria uma rede de tráfico de mulheres. A história remete a algo que aconteceu em 2022, mas é mentira.

O que aconteceu

O boato começou quando familiares e amigos passaram a procurar duas mulheres. Letícia Maia e Desirrê Freitas viviam nos EUA e estariam desaparecidas. A história logo viralizou nas redes sociais.

Como a grande repercussão, as mulheres reapareceram em lives com Kat Torres, uma ex-modelo que virou coach. Nos vídeos, as duas pedem para as pessoas pararem de procurá-las e avisam que estão felizes.