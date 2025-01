Querem polemizar Fernanda Torres? Ótimo, significa que o Oscar já é nosso!

A temporada de premiações na metade de cima do hemisfério, que culmina com a festa do Oscar, costuma ser uma batalha cruel. Mal os indicados à estatueta dourada são anunciados e uma tropa de abutres passa a esmiuçar cada vírgula de seu passado, em busca de qualquer coisa que possa desequilibrar a balança.

Com Fernanda Torres indicada ao Oscar de melhor atriz por sua performance em "Ainda Estou Aqui", seu trabalho no cinema e na TV ao longo de uma carreira brilhante foi para o microscópio. Tudo que encontraram foi uma esquete exibida há quase duas décadas no Fantástico (Globo), em que a atriz interpreta o papel duplo de uma dona de casa (branca) e uma empregada doméstica (negra). A prática de pintar o corpo é chamada blackface.

A resposta de Fernanda Torres ao ressurgimento online da esquete, desculpando-se por aparecer com blackface, foi rápida e elegante. "É importante abordar isso rapidamente para evitar mais dor e confusão", disse, em nota. "Naquela época, apesar dos esforços dos movimentos e organizações negras, a conscientização sobre a história racista e o simbolismo do blackface ainda não havia entrado na consciência pública dominante do Brasil."