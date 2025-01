Fazer história é pouco: 'Ainda Estou Aqui' muda o jogo do Oscar

Pouco antes de a transmissão dos indicados ao Oscar começar, os comentários no canal oficial da Academia já estavam forrados de verde e amarelo. Brasileiro não brinca em serviço, e a campanha popular para o reconhecimento de "Ainda Estou Aqui" não deu trégua. Pela primeira vez em muito tempo, uma produção com nossa voz e nossa cara poderia voltar à maior festa do cinema mundial.

Se duas indicações estavam no radar, foi uma terceira que abalou a estrutura da premiação. O longa de Walter Salles, além de concorrer como melhor filme internacional, e de garantir uma vaga na disputa de melhor atriz para Fernanda Torres, surpreendeu geral ao descolar um espaço entre os dez indicados a melhor filme. É um feito inédito, é um feito e tanto, que muda a dinâmica de uma premiação atípica e sem favoritos.

O maior adversário de "Ainda Estou Aqui" ainda é "Emilia Pérez", que, na conta bruta dos números, sai com uma cabeça de vantagem. O drama do francês Jacques Audiard, transformado com dose generosa de exagero em vilão audiovisual da vez no Brasil, entra na disputa com 13 indicações. O volume representa a força da campanha de um filme que precisa driblar muitas polêmicas para sair na frente.