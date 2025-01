Febril e bem-humorado, 'Anora' é revelação da exuberância de Mikey Madison

"Anora" não é uma versão moderna de "Uma Linda Mulher". Claro que existem paralelos - a profissional do sexo que sonha com uma vida melhor, o milionário que lhe abre essas portas, a grande confusão que resulta desse encontro. O diretor Sean Baker, entretanto, não parece minimamente interessado no conto de fadas redentor.

No choque entre mundos antagônicos, o olhar do responsável por pérolas modernas como "Tangerina", "Projeto Flórida" e "Red Rocket" repousa sobre a busca do amor em meio ao caos. Mas não o amor romântico, rotulado de forma impulsiva ao casal de protagonistas, e sim o amor-próprio de uma jovem que se recusa a ser rotulada pelo que ela faz e briga para ser vista por quem ela é.