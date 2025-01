25 (+1) filmes para ficar de olho em 2025

Quando: Outubro

HAVOC

De Gareth Evans

Com Tom Hardy, Timothy Olyphant, Fosert Whitaker, Luis Guzmán

Tom Hardy em 'Havoc' Imagem: Netflix

O que: Um detetive mergulha no submundo do crime para resgatar o filho de um político. No processo, escancara a cadeia de corrupção que de fato manda na cidade.

Por que: Tom Hardy encabeça este bom e velho thriller policial, em que o passado nebuloso do protagonista se confunde com os criminosos que ele enfrenta. Gareth Evans surpreendeu o mundo com seus "Operação: Invasão", lapidou seu talento na série "Gangs of London" e dobra a aposta com "Havoc".

Quando: Netflix, ainda sem data