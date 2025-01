Calma! Fernanda Torres fora do SAG Awards não é o fim do mundo

Embora as indicações ao SAG tenham um peso óbvio, o jogo para o Oscar começa de fato hoje, primeiro dia para os membros da Academia votarem em seus preferidos —a escolha dos indicados ao Oscar se estende até dia 12, com a lista divulgada em 17 de janeiro. Mesmo com os incêndios que tomam Los Angeles adiando ou cancelando exibições e entrevistas com a equipe de "Ainda Estou Aqui", a janela aberta pelo Globo de Ouro e o engajamento monstro em redes sociais, promete manter Fernanda em evidência.

A lista do SAG, por sinal, trouxe poucas surpresas. O musical "Wicked" sai levemente à frente com cinco indicações —melhor elenco, melhor atriz (Cynthia Erivo), atriz coadjuvante (Ariana Grande), trabalho de dublês e um aceno surpreendente para Jonathan Bailey como ator coadjuvante. "Conclave", "Anora" e "Emilia Pérez" seguem firmes no páreo.

Além de Cynthia Erivo, a lista das atrizes concorrendo ao SAG inclui Pamela Anderson ("The Last Showgirl"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Mikey Madison ("Anora") e Demi Moore ("A Substância"). As ausências de Nicole Kidman ("Babygirl") e Angelina Jolie ("Maria Callas") são as mais gritantes. Fernanda Torres, diria, está em ótima companhia —e pode tranquilamente cravar uma indicação ao Oscar.