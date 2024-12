'Mufasa' repete alguns acertos --e todos os erros-- de 'O Rei Leão'

A cena com Simba é necessária para armar a trama. Ausente com sua parceira, Nala, que está prestes a dar à luz seu segundo herdeiro, Simba deixa a princesa Kiara aos cuidados da dupla Timão e Pumba. Assustada em estar longe dos pais pela primeira vez, a jovem leoa logo se entretém com a chegada do mandril Rafiki, que passa a lhe contar a história do patriarca de sua família, Mufasa, e como ele se tornou rei.

A trama que se desenlaça após essa introdução busca o mesmo equilíbrio de tragédia clássica e comédia musical que fez a animação de 1994 elevar a régua do gênero e se tornar um divisor de águas moderno. É aqui que sua vantagem passa a se tornar um problema. Se "O Rei Leão" adaptava o "Hamlet" de Shakespeare sob a ótica do trabalho do japonês Osamu Tezuka, "Mufasa" se ancora na fórmula mais rasteira do cinema pop moderno.

A jornada começa em 'Mufasa: O Rei Leão' Imagem: Disney

Este é o problema em trabalhar com produtos consagrados: o pouco espaço para um cineasta se movimentar na caixa de brinquedos alheia. "Mufasa" traz temas que são obviamente caros ao diretor Barry Jenkins (de "Moonlight"), como a busca pela identidade e a tomada das rédeas do próprio destino. Mas ele precisa diluir essa história sufocado pelo peso de uma propriedade intelectual que poda quaisquer impulsos criativos. Não há magia que resista ao horror da palavra "franquia".

Ainda assim, Jenkins dá seu melhor. A trama de "Mufasa" é desencadeada pela tragédia que separa o personagem-título, ainda filhote, de seus pais. Assustado e sem saber o caminho para casa, ele é resgatado por Taka, príncipe do reino da planície. Seu pai, Obasi, tem animosidade com o desgarrado recém-chegado, mas sua mãe, Eshe, o acolhe. E Taka, entusiasmado, vê em Mufasa o irmão que ele sempre quis. Um elo poderoso é, então, firmado.

A paz aparente é abalada com o ataque de uma alcateia de leões albinos. A fúria dos forasteiros, amplificada pelo desejo de vingança de seu líder, Kiros, que perdeu seu filho, separa Mufasa e Taka de seu grupo. Resta aos irmãos seguir em frente em busca da mítica Melele, refúgio paradisíaco escondido para além do horizonte. A jornada logo ganha a adição da leoa Sarabi, que também perdeu sua alcateia para as forças de Kiros, seu "protetor" Zazu e de um jovem Rafiki.