Fanfic de 'Caverna do Dragão': cultura pop é sempre melhor com riscos

Passagem do tempo

É uma tremenda bobagem. A reinvenção é um dos traços mais fascinantes da cultura pop. Seria dolorosamente enfadonho se o Batman ou o Homem-Aranha não evoluíssem como personagens ou não refletissem a passagem do tempo —especialmente para criações que já contam décadas desde sua concepção. Abrir espaço para riscos pode, claro, alienar os fãs mais radicais, mas a história tem ressaltado cada vez mais a irrelevância dessa turma.

Claro que "Caverna do Dragão" dificilmente ganharia alguma chance por meios "oficiais", tendo em vista que a demanda por este grupo de personagens fora do Brasil é zero.

O máximo que eles conseguiram foi uma ponta no filme "Dungeons e Dragons: Honra Entre Rebeldes" —este, sim, uma aventura com protagonistas interessantes e complexos. Já por aqui, até comercial de automóvel, recebido por fãs como a terceira revelação, a turma do desenho protagonizou.

Sem filmes ou novas séries animadas no horizonte, os admiradores de "Caverna do Dragão" devem se contentar com os 15 minutos de "O Episódio Perdido".

Para projetos futuros, sugiro o retorno de "Jaspion" (que já rolou em uma HQ com roteiro de Fábio Yabu), um especial em 3D de "Chaves" ou uma nova temporada, mesmo em animação, de "Smallville". Os fãs (sempre eles) nunca se conformaram em nunca ver Tom Welling em toda sua glória como Superman.