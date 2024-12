Exclusivo: Campeão do UFC Lyoto Machida invade set de 'Shaolin do Sertão 2'

Ainda assim, mesmo que seja simulada, uma luta é uma luta. Machida traz a firmeza de um lutador profissional e experiente e isso faz toda diferença. Cada fragmento do combate é capturado com velocidade, e ao fim da diária de filmagens os dois combatentes então encharcados de suor.

Cada intervalo pede uma cadeira e cinco minutos se refrescando com um ventilador. Depois de uma sequência particularmente brutal, Edmilson vai ao chão e dispara: "Fui pro Céu!". Esta tudo sob controle, faz parte do show!

Este repórter flagrado entre Edmilson Filho e Lyoto Machida Imagem: Ricardo Damito

Uma das percepções equivocadas acerca de "O Shaolin do Sertão" foram as comparações com as comédias estreladas pelos Trapalhões nos anos 1970 e 1980. Didi e Cia. tinham, sim, rotinas físicas com seus adversários, mas os movimentos se assemelhavam a malabarismos de palhaços no circo, não uma coreografia de artes marciais.

"Não estamos fazendo uma comédia de ação", corrige Halder. "É um filme de artes marciais com risadas costuradas no meio."

A fórmula funcionou. Em 2016, "O Shaolin do Sertão" levou mais de meio milhão de pessoas aos cinemas. Embora a parceria mais celebrada do diretor com Edmilson Filho seja "Cine Holliúdy", que rendeu uma continuação e, depois, uma série na Globo, é Aluísio Li o personagem em maior demanda pelos fãs de seu cinema. "Fiz 'Shaolin 2' para ter paz na vida", brinca Halder.