'Estamos batalhando', diz produtor de 'Ainda Estou Aqui' sobre Oscar

No dia em que "Ainda Estou Aqui" entrou para a pré-lista do Oscar 2025, o produtor Rodrigo Teixeira falou sobre os próximos passos para a campanha pela estatueta dourada.

Em conversa com este colunista, nesta terça-feira (17), o produtor mostrou-se positivo com uma possível indicação ao Oscar. "Vamos sonhar para tentar chegar na lista dos cinco maiores indicados. O trabalho está sendo feito, filme chegou no Globo de Ouro, e estamos batalhando muito para que o filme chegue no Oscar".

De acordo com Rodrigo Teixeira, a maior campanha para o longa-metragem é que o público vá aos cinemas.