Smashing Pumpkins fecha show com Bowie e celebra tempo que teima em existir

Ao adotar camadas eletrônicas em seu som com "Adore", o público perdeu o entusiasmo. Quando "MACHINA" foi lançado em 2000, o cenário musical pop do novo milênio, somado a brigas internas e problemas com drogas, causou a fragmentação da banda.

Foi Billy Corgan, na posição de dono da bola, quem aos poucos juntou os cacos até reunir três quartos da formação original —o guitarrista James Iha e o baterista Jimmy Chamberlain —e lançar discos e rodar o mundo. Se o sucesso do final dos anos 1990 nunca se repetiu, álbuns como "Oceania", "Atum" e o recente "Aghori Mhori Mei" mostram que os Pumpkins, Corgan sempre à frente, nunca deixaram de fazer arte em forma de música.

O show teve um pouco de (quase) tudo. A abertura com "The Everlasting Gaze" e "Doomsday Clock" já mostraram que os Pumpkins, ao vivo, não se furtam em aumentar a intensidade e o peso. O cover peculiar de "Zoo Station", do U2 (que tomou neste ano o lugar ocupado por "Once in a Lifetime", do Talking Heads, em 2023), precedeu o hit "Today" —e a partir daí o público estava rendido.

Ao longo de duas horas, o Smashing Pumpkins equilibrou canções pouco conhecidas com sucessos certeiros. "That Which Animates the Spirit" esquentou a turma para a comoção de "Tonight, Tonight"; "Beguiled" colou em "Ava Adore" e "Disarm" (que abusou, no bom sentido, do instrumental pré-gravado); "Sighommi", single de "Aghori Mhori Mei", antecedeu "1979". Faltou qualquer coisa de "Gish"? Faltou, mas não se pode ter tudo.

Longe da personalidade introspectiva e arredia de outrora, Corgan contrastava o visual de vampiro techno com bom humor insuspeito. Ele arrematou dois covers em um trecho acústico ("Landslide", do Fleetwood Mac, gravada pela banda em 1994 na coletânea de lados B "Pisces Iscariot"; e uma bela versão de "Shine On, Harvest Moon", da diva dos anos 1930 Ruth Etting) e ainda achou espaço para trocar piadas de tiozão do pavê com James Iha. A idade fez bem para o espírito.

Outra vantagem da quilometragem da estrada é que o Smashing Pumpkins poucas vezes soou tão bem ao vivo. Não atrapalha, claro, o entusiasmo adicionado pela guitarrista Kiki Wong. Escolhida entre milhares de músicos que atenderam um anúncio para substituir o guitarrista Jeff Schroeder, que deixou a banda em 2023, Kiki fez sua estreia com os Pumpkins, em junho, e teve abertura para mostrar sua personalidade —e habilidade— inquestionáveis.