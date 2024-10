Coppola passa legado a limpo no fascinante e imperfeito 'Megalópolis'

A elite de Nova Roma entregue aos prazeres mundanos em 'Megalópolis' Imagem: O2 Play

Coppola usa esse cenário para pintar alegorias e paralelos com grandes dilemas do mundo moderno, de nossa obsessão com a vida privada de celebridades à ascensão de figuras políticas equilibradas entre o populismo e a farsa. Indo da tragédia à comédia sem cerimônia, o diretor por vezes amarra suas ideias com um discurso inocente, ginasial, que perde a conexão com os temas que busca representar.

Essa inconsistência de tom e gênero, somada a algumas soluções dramáticas que soam datadas, e núcleos narrativos distintos suando para encontrar equilíbrio (meu favorito é o triângulo totalmente aleatório formado por Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Jon Voight), impedem que a trama central de "Megalópolis" decole.

Ainda assim, existe beleza em cada fresta. Coppola opta por uma poesia visual para representar o horror e a expectativa por um futuro que já estaria em curso e consegue, diria com certa frequência, construir momentos que só seu olhar é capaz de proporcionar. São momentos em que sua câmera não precisa de palavras para reencontrar a arte no artesanato do cinema.

Nathalie Emmanuel e Adam Driver desafiam a gravidade em 'Megalópolis' Imagem: O2 Play

A megalomania da produção, por óbvio, é um fator fundamental para absorver "Megalópolis". Como um desbravador que não raro operou às margens do sistema, Coppola bancou os US$ 120 milhões de orçamento e se livrou de quaisquer interferências ao longo do processo. Essa liberdade artística é uma bênção e, também, uma maldição, já que um filme é fruto, sim, da visão de uma artista, mas sua execução existe como esforço coletivo e colaborativo.