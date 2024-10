'O Exterminador do Futuro': o filme que enxergou o amanhã completa 40 anos

Arnold Schwarzenegger em 'O Exterminador do Futuro' Imagem: Reprodução

O coração da ideia está na criação da inteligência artificial. Na trama escrita por Cameron, partindo de uma ideia sugerida em um sonho febril, um androide de pensamento independente é enviado de um futuro dominado por máquinas inteligentes para o passado com uma missão: eliminar o líder da resistência humana na guerra contra a IA antes mesmo de ele nascer. Um guerreiro solitário, parte dessa mesma resistência, o segue para detê-lo.

A ideia, claro , não surgiu do éter. Cameron, entusiasta de fantasia e ficção científica, já trabalhava no estúdio do produtor Roger Corman, assinando a direção de arte de "Mercenários das Galáxias" e "Galáxia do Terror", quando escreveu o primeiro rascunho de "The Terminator", nome original de "O Exterminador do Futuro". Sua inspiração, além da série de TV "A Quinta Dimensão", foram os filmes "Halloween" e "Mad Max 2".

Ao lapidar suas ideias com o roteirista William Wisher, Cameron bateu na porta de diversos estúdios e enfileirou respostas negativas. A única pessoa que enxergou o potencial do filme foi Gale Anne Hurd, outra cria da "escola" Roger Corman, que assumiu a produção e comprou o roteiro por US$ 1 (R$ 5,70) —a contrapartida seria Cameron assumir a direção do projeto.

James Cameron dirige Linda Hamilton em 'O Exterminador do Futuro' Imagem: Reprodução

A peregrinação de Hurd terminou com um acordo de distribuição com a Orion Pictures e o financiamento de US$ 6,5 milhões (R$ 37,5 milhões) bancado pela produtora Hemdale ao lado de alguns parceiros internacionais. Com Schwarzenegger à frente como o androide do futuro, Cameron testou outros nomes para o papel de Kyle Reese (o soldado enviado no tempo para combater o exterminador) antes de fechar com Michael Biehn. Já Sarah Connor, futura mãe do líder da resistência, foi defendida por Linda Hamilton.