'Venom: A Última Rodada' encerra sem novidades esse naco do Aranhaverso

Tom Hardy não larga de seu colega alienígena em 'Venom: A Última Rodada' Imagem: Sony

É a mesma inércia que impele o personagem nos gibis. Criado como um "anti-Homem-Aranha" no final dos anos 1980, Venom logo seguiu a linha mais "intensa" que a Marvel, de olho nas vendas astronômicas da novata Image, acreditava ser a fórmula do sucesso: um fiapo de roteiro mal sustentando de um personagem que era puro apelo visual. Um pesadelo que os jovens da época diriam ser... "radical"!

Há de se admirar, contudo, que Tom Hardy tenha mantido sua versão de Venom isolada do resto da Marvel no cinema —e até mesmo de outros filmes estrelados por personagens do lado B do universo do Homem-Aranha, como "Morbius" e "Madame Teia". Houve um flerte com o universo cinematográfico do estúdio, mas não passaram de cenas pós-crédito sem maiores consequências.

O cavalo 'venomizado' vai decolar! Imagem: Sony

"Venom: A Última Rodada" pode, portanto, ser apreciado sem a necessidade de conhecimento enciclopédico da Marvel. Chiwetel Ejiofor e Rhys Ifans, que estrelaram outros filmes da marca, aqui interpretam personagens sem nenhuma conexão com trabalhos anteriores. As famigeradas cenas pós-créditos —e aqui são duas— também são dispensáveis, já que é improvável gerarem frutos.

O melhor elogio que posso tecer a "Venom: A Última Rodada" é que existe uma nostalgia saudável em torno de toda trilogia. No momento em que o cinema se prende mais e mais a propriedades intelectuais conectadas, é bacana ver um bom ator como Tom Hardy entrar e sair do jogo em seus próprios termos, reinventando um personagem já estabelecido segundo sua própria percepção. Essa é, afinal, parte da descrição do trabalho de um astro do cinema. Radical!