Truncado e inerte, 'Branca de Neve' é exatamente o desastre que parecia ser

Em menos de duas horas, este "Branca de Neve" consegue não só mutilar a animação de 1937 (é modo de falar, o filme segue inteirinho em streaming e aí em sua coleção surrada de VHS) como acumula um caminhão de equívocos em cada decisão. É uma produção feia (imersa no artificialismo de um alvorecer perene), truncada como se nacos inteiros de história tivessem ido passear para nunca retornar, inerte num ritmo de geleira flutuando no ártico.

Rachel Zegler em 'Branca de Neve' Imagem: Disney

O prólogo explica como Branca de Neve cresceu com pais nobres e decentes, regentes de um país em total harmonia, em que o povo compartilhava o fruto de seu trabalho e todos irrompiam em canções para demonstrar sua felicidade. A morte da rainha antecipou a chegada de uma beldade ambiciosa, que desposou (e despachou) o rei, transformou a princesa em servente no palácio e fez de seus súditos pacíficos um exército particular.

A partir daí, a trama segue mais ou menos como na animação. A Rainha Má é informada por seu espelho mágico que não é mais a mais bela, ordena a morte de Branca de Neve e a princesa, poupada pelo caçador apontado para matá-la, se pirulita para o bosque encantado. Uma vez na floresta, conhece os sete anões (que trabalham sabe-se lá por que em uma mina), é ameaçada pela Bruxa com uma maçã e, finalmente, vê o bem triunfando ante o mal.

Se a moldura está ok, o quadro é um desastre. O motivo nada tem a ver com a atualização da personalidade da personagem. Nada mais bocó, afinal, do que reclamar em pleno 2025 da adoção de um estilo progressista para uma princesa criada nos anos 1930. Algumas questões totalmente ultrapassadas, como a figura do "príncipe salvador", naturalmente não tem mais espaço. Adaptar também é atualizar.