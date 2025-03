Mark Arm, do Mudhoney, fala sobre grunge, surfe e psicodelia à brasileira

Devia ser algo na água, mas 1991 foi um ano emblemático como poucos para o rock. O Metallica estourou a bolha do metal, o U2 lançou seu melhor trabalho, o R.E.M. se graduou como bandão depois de uma década militando pela música independente. Em Seattle, o Nirvana disparou uma revolução que também revelou o Pearl Jam, o Soundgarden e a música rotulada como grunge.

O gênero, uma mistura explosiva da crueza do punk e do barulho do heavy metal, não era novo no entorno da cidade no noroeste americano. Ele deu as caras quando o Green River, banda formada por Mark Arm e Steve Turner, lançou seu primeiro EP em 1985. "Come On Down", ao contrário dos lançamentos de rock da época, trazia um som sujo e distorcido que, na falta de uma explicação melhor, disparou um movimento.

Em 1991 o Green River não existia mais, e Arm já lançada seu segundo álbum à frente do Mudhoney, "Every Good Boy Deserves Fudge", que chegou às lojas antes de "Nevermind" e da explosão do "som de Seattle" como movimento comercial. Ainda assim, o Mudhoney, como toda banda de rock da época, terminou cortejado por uma grande gravadora, entrou em rotação na MTV e o resto é história.