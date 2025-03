Cillian Murphy: 'Obras como 'Pequenas Coisas Como Estas' provocam o debate'

Tínhamos essas cenas noturnas no deserto, e enquanto a equipe preparava a produção Matt me contou como ele e Ben (Affleck) estavam em busca de bons roteiros para a Artists Equity. Eu disse que tinha essa história, mandei o roteiro para ele e depois as coisas aconteceram incrivelmente rápido. Foram parceiros excelentes e, graças a eles, fizemos o filme do jeito que gostaríamos de fazer.

O Brasil ganhou seu primeiro Oscar com o drama "Ainda Estou Aqui" e...

(interrompendo) Eu assisti, é um filme belíssimo!

Que bacana! Bom, então você sabe que é sobre um pai de família assassinado pela ditadura militar que então governava o Brasil. Mesmo hoje, ainda há pessoas que não acreditam que vivemos por décadas sob uma ditadura. Existe um paralelo com "Pequenas Coisas Como Estas", que expõe a questão das Lavanderias de Madalena que muitos na época acreditavam ser benéficas para as meninas que elas acolhiam. Ninguém via a opressão e ignoravam o fato de essas mulheres serem brutalmente abusadas. Minha pergunta é, o quanto a arte é importante para que nós não esqueçamos de assuntos difíceis?

Essa é uma ótima pergunta. Antes de mais nada, essa importância não pode ser mensurada. Eu não posso falar sobre o que ocorreu no Brasil porque desconheço o assunto além do que o filme mostrou. "Ainda Estou Aqui" é muito, muito envolvente, as atuações são brilhantes, a direção idem. Além disso, é um filme que levanta questões. Eu suponho que ele tenha despertado um debate na sociedade brasileira - o que também aconteceu com nosso filme.

É entretenimento, claro, mas fez pessoas se questionarem como e por que essas coisas aconteceram. Até que ponto a sociedade também era cúmplice. Na Irlanda o governo publicou dúzias de relatórios e conduziu diversos inquéritos que resultaram em documentos oficiais enormes. Mas ninguém os lê, sabe? Ninguém lê documentos oficiais, mas as pessoas leem livros e as pessoas vão ao cinema e então as pessoas iniciam discussões. Eu acredito que essa é uma forma mais delicada de encarar questões difíceis.

No Brasil, além de falar sobre o filme, as pessoas também passaram a discutir os casos da época, reabrindo arquivos sobre desaparecidos na ditadura que estavam fechados há décadas.

Isso é incrível! Sensacional mesmo! A arte é muito, mas muito importante.