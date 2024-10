'Sorria 2' repete fórmula do terror barato e faz de Naomi Scott uma estrela

Na prática, "Sorria" se ancorava em uma ideia esperta executada com preguiça. A atmosfera de desespero e a exploração de traumas materializados como manifestação do mal se esvaia em sustos fáceis e no indefectível monstrinho do final. Precisamos, afinal, de algo palpável para vender bonequinhos. Eu escrevi sobre "Sorria" aqui.

Naomi Scott em 'Sorria 2' Imagem: Paramount

"Sorria 2" tem um orçamento mais polpudo (US$ 28 milhões —R$ 159 mi—, uma dezena de Bidens a mais que o original) e uma ambientação mais ambiciosa. Dessa vez, a pessoa "contaminada" pela maldição não é um anônimo, e sim uma megaestrela pop. Se recuperando da morte do namorado em um acidente trágico —e combatendo seus próprios vícios antes de retomar uma turnê global—, ela passa a ter visões que vão corroendo sua concepção de realidade. Logo, nem ela e nem nós conseguimos discernir o que é ilusão.

Apesar da premissa bacana, e da habilidade em construir sequências verdadeiramente assustadoras, falta a Parker Finn a convicção para explorar melhor sua própria criação. "Sorria 2" é ótimo em torturar sua protagonista, mas o diretor parece contente em mais uma vez desenhar sustos fáceis para fazer a plateia pular na poltrona. É uma estratégia eficiente, o novo filme deve render horrores, mas a coisa toda é criativamente inerte.

Nem tudo, porém, está perdido. Se existe um motivo para arriscar uma sessão de "Sorria 2", ele se chama Naomi Scott. A atriz, que flertou com o estrelato em "Aladdin" (como a princesa Jasmine) e quase sumiu na versão mais recente de "As Panteras" (tudo bem, ninguém assistiu mesmo), encontra sua verdadeira vocação como scream queen no papel da estrela pop Skye Riley.