'O Aprendiz' conta a origem do monstro chamado Donald Trump

Roy Cohn (Jeremy Strong) ensina as regras do jogo a Donald Trump (Sebastian Stan) em 'O Aprendiz' Imagem: Diamond

Cohn tomou Trump como seu protegido e o guiou no começo de sua vida empresarial, ensinando ao jovem as "regras do jogo", enfatizando seu desprezo por qualquer inclinação moral. Paradoxalmente, era o mesmo sujeito que promovia festas libertinas e que levava uma vida dupla, escondendo a todo custo sua homossexualidade. Sua cisão com Trump termina como nota secundária, o que é lamentável já que sempre que Jeremy Strong está em cena, mesmo sem perder alguns maneirismos do Kendall Roy de "Succession", é uma figura fascinante.

Claro que Roy Cohn não atrai holofotes como Donald Trump. "O Aprendiz" segue então a cartilha da biografia careta. E tome Ivana (a ótima Maria Bakalova) cortejada e dispensada de forma misógina por Trump. E tome Trump se afundando em dívidas para erguer sua Trump Tower. E tome Trump ocupando cada espaço da mídia para se tornar uma celebridade.

Nada que seja novidade, nada que ele mesmo não tenha martelado incessantemente, seja como empresário implacável, personalidade da TV ou presidente. Mas existe, confesso, um prazer perverso em testemunhar essa coleção de obscenidades na tela grande. Alguma coisa, claro, Ali Abbasi fez certo. Do contrário, o próprio Donald Trump não teria feito tanto esforço para barrar o lançamento de "O Aprendiz". Perdeu. De novo.