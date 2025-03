Irmãos Russo sobre 'Electric State': 'Há perigos na evolução da tecnologia'

"Tudo que sabemos é que o mundo é ligeiramente diferente do que era há uma década", ressalta Joe, que começou a parceria com o irmão com a comédia "Tudo Por Um Segredo" em 2002. "Era mais fácil prender a atenção das pessoas quando fizemos os filmes da Marvel do que agora." Ele aponta que a pandemia pode ter acelerado essa perda de atenção porque o planeta passou praticamente 3 anos colado no celular.

Os diretores Anthony e Joe Russo conversam com Splash sobre 'The Electric State' Imagem: Reprodução

O hábito de viver na tela de smartphones reescreveu também a dinâmica de trabalho dos cineastas. "A maioria das pessoas assiste a um filme ligadas ao mesmo tempo em outro aparelho", teoriza Joe. "Essa é a verdade e o aspecto viciante da tecnologia." "The Electric State seria uma forma de sugerir uma redefinição, um caminho por meio de uma aventura fantástica para reencontrar o equilíbrio. "O consumo excessivo termina num abismo do qual não conseguimos sair", arremata.

Esse é o desafio e o paradoxo ao produzir "The Electric State" em parceria com a Netflix - em casa, no sofá da sala, a possibilidade de se entregar aos pequenos vícios tecnológicos é maior. "Uma das vantagens de trabalhar com a Netflix é o alcance de um público global", explica Joe. "É difícil alcançar nas salas de cinema o número de pessoas assistindo a filmes na Netflix."

O streaming também trouxe um respiro ao tipo de produção que os irmãos Russo se dedicaram por mais de uma década. "Fizemos quatro filmes muito caros e sem nenhum intervalo entre eles", continua. "Depois disso queríamos liberdade para experimentar com as ideias que quiséssemos em histórias mais próximas a nós."

Anthony completa: "Mesmo como cineastas independentes, adoramos as oportunidades que novas tecnologias oferecem para alcançar novos públicos. Parte do apelo do streaming é simplesmente nos comunicar com o público de outra forma".