Melhor animação do ano, 'Robô Selvagem' é festa para os olhos e coração

Essa abordagem, que claramente experimenta mais liberdade na DreamWorks, resulta em uma obra não só com poucas amarras comerciais, mas também com espaço para versar sobre temas mais maduros e, por que não, urgentes. Em "Robô Selvagem", a aventura fantástica abraça uma história sobre os dilemas da maternidade, a importância de viver em harmonia com quem é diferente, o valor das escolhas individuais.

Fink, Roz e Brightbill formam uma família diferente Imagem: Universal

É uma tapeçaria familiar, que entrelaça sequências de ação vibrantes e momentos mais intimistas que genuinamente aquecem o coração e afloram os sentimentos. É "O Gigante de Ferro". É "Wall-E". É a fórmula dos "Looney Tunes", que deixa a criançada entretida cenários vibrante e gags visuais, sem ignorar o público mais velho com uma história elegante e sofisticada.

Sem falar que "Robô Selvagem" é provavelmente um dos filmes mais deslumbrantes da última década. Cada frame é tratado como uma pintura a óleo, em que a animação digital se confunde com pincel e tintas para criar a mais pura beleza. É o que acontece quando a engrenagem dos grandes estúdios trabalha a favor da arte.

A combinação se torna perfeita quando o cuidado com o desenvolvimento dramático dos personagens é tão evidente. Não apenas Roz, mas também Brightbill, Fink e os outros habitantes da trama, que encontram em sua vulnerabilidade a força para mudar e crescer. É nesse equilíbrio delicado que "Robô Selvagem" vai ressoar na memória coletiva. Desde já, um dos grandes filmes - e a melhor animação - do ano.