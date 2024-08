Como o diretor Carlos Saldanha recriou o clássico 'Harold e o Lápis Mágico'

"Eu perdi minha casa para fazer animação com o fim do Blue Sky", conta Saldanha. "Mudar o foco e trabalhar com live action trouxe conforto." O diretor trouxe a disciplina de anos em animação para a nova mídia, repetindo o processo de visualizar o roteiro com storyboards antes de ir ao set. Nesse tempo, ele ajudou a desenvolver as séries "Cidade Invisível" e "How to Be a Carioca" antes de ser chamado para comandar "Harold".

O projeto para adaptar o clássico infantil escrito em 1955 por Crockett Johnson circulava em Hollywood há algumas décadas, tendo passado por Henry Selick e Spike Jonze antes de pousar nas mãos de Saldanha. "Eu conhecia a história, li para meus filhos", lembra. "É um livro muito simples e muito lúdico, mas também muiuto curto."

Zachart Levy traça sua imaginação em pleno ar em 'Harold e o Lápis Mágico' Imagem: Sony

O desafia, então, foi expandir a história sem perder sua essência. No papel, Harold é um bebê que, com um giz de cera mágico, cria tudo que sua imaginação possa bolar. O filme abraça a passagem do tempo, quando Harold se torna adulto e, em busca de seu criador, rompe as barreiras e termina em nosso mundo: "É uma história sobre imaginação, sobre não perder essa fagulha quando nos tornamos adultos".

Trazer Zachary Levy, que ficou mais conhecido depois de protagonizar a aventura de super-heróis "Shazam", foi fundamental para não perder essa essência. "Ele é o sujeito sem noção em sua inocência", explica. "Eu não podia perder a empatia que o leitor tinha com Harold quando bebê para essa sua versão adulta. A pegada do Zachary foi justamente trazer essa inocência."

"Harold e o Lápis Mágico" trouxe um novo desafio para Saldanha com o trabalho de efeitos especiais. "Eu tinha uma noção do que queria, que era reproduzir o traço do lápis em pleno ar, mas em três dimensões", continua. "Mas perdi mais tempo convencendo os atores de como o visual funcionaria do que com os próprios efeitos."