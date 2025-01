Fofoca do mundo literário tem enredo mais interessante que 'Mania de Você'

Desde o fim da última semana, uma história real com contornos de novela tem gradualmente virado assunto de grupos de WhatsApp e de postagens nas redes sociais. Casamento em crise, infidelidade, gaslighting, exposição de intimidades conjugais em lista de emails composta apenas por homens heterossexuais são os elementos desse caso que envolvem figuras do mundo literário e foi divulgado no episódio "CPF na nota?" do podcast Rádio Novelo.

Com muita coragem, no episódio citado acima, a escritora Vanessa Bárbara narra com riquezas de detalhes como descobriu que não apenas estava sendo traída pelo marido, em 2011, como também tinha as crises que enfrentava no relacionamento debatidas em trocas de emails que seu então companheiro mantinha com outros 14 amigos, todos ligados de alguma maneira com a literatura e o jornalismo.

Sem dar muito spoiler sobre como toda essa história desenrolou, o que posso afirmar é que o relato de Vanessa Bárbara é chocante e, ao mesmo tempo, comovente. É difícil não se colocar no lugar da escritora e não pensar na dor das traições consecutivas que ela sofreu e nos traumas que Vanessa Bárbara carrega por conta dessa experiência.