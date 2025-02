Band precisa de estratégia para exibição de 'Beleza Fatal' não ser à toa

Enquanto não estiver livre de R.R Soares, todo investimento da Band para melhorar a faixa noturna pode ter um gosto agridoce.

Com o Show da Fé às 21h20, qualquer programa que for exibido antes pode conquistar números impressionantes no Ibope, mas isso não vai ressoar no restante da programação, porque ainda não inventaram um milagre para cultos evangélicos televisionados sejam atrativos para o grande público.