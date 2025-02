Gostemos ou não, presença de Regina Duarte nas novelas faz falta

Desde que o regime de cancelamentos entrou em vigor no tribunal das redes sociais, artistas e personalidades perderam prestígio, visibilidade e oportunidades de trabalho por causa de comportamentos inadequados, declarações controversas e posicionamentos problemáticos.

Após escancarar seu alinhamento com valores, digamos, mais conservadores, a atriz Regina Duarte gabaritou o bingo do cancelamento e se tornou persona non grata no meio artístico e por parte do público, que não perdoaram a eterna namoradinha do Brasil por minimizar os efeitos da ditadura no Brasil e por divulgar fake news durante a pandemia. Regina Duarte passou a encarnar na vida real a vilã que nunca teve chance de viver na ficção.

Afastada da TV desde sua participação em "Tempo de Amar" (2017), Regina Duarte voltou à TV aberta graças à reprise de "História de Amor" (1995), que reestreou na última segunda (10) na Globo. É bem pouco provável assistir aos capítulos da novela e não se deixar envolver por Regina Duarte, que talvez seja a atriz que melhor se adeque a esse gênero televisivo. A eterna Helena de Manoel Carlos tem um magnetismo que encanta o espectador e, por alguns minutos, nos faz esquecer de todas as posturas questionáveis que ela colecionou nos últimos tempos.