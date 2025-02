O efeito da beleza inatingível de Christina Aguilera em nossa saúde mental

Se com o conceito atual de beleza, a saúde mental das pessoas já é bastante afetada, a era da beleza indetectável pode piorar as coisas. A partir de agora, as celebridades precisam se posicionar mais claramente sobre as intervenções que fizeram, deixando claro que a aparência que elas cultivam é uma exceção e não vai ser alcançada pela grande maioria da humanidade. Como figuras públicas, elas precisam ter honestidade ao comentar sobre os cuidados a que se submetem para se manterem jovens a fim de evitar (ou pelo menos, não alimentar) paranoias em homens e mulheres.

Com as redes sociais, comparamos nossa aparência com a imagem dos famosos o tempo inteiro. Pesquisas acadêmicas já comprovaram o quão nocivo é esse hábito para nossa saúde mental e que essa prática pode desencadear ansiedade, depressão, transtorno alimentar, entre outros problemas. Isso tende a se intensificar com a era da beleza indetectável.

É claro que cabe a cada pessoa zelar pela própria saúde mental, mas as celebridades precisam ter a consciência da influência negativa que elas podem exercer sobre as pessoas toda vez que aparecem mais jovens e mais lindas e dizem que tudo é fruto apenas de um skin care bem feito ou de uma genética privilegiada.

