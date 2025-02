Romance gay de 'Garota do Momento' acerta no tom, mas peca em um detalhe

Desde que estreou em novembro, não canso de dizer que "Garota do Momento" é a melhor novela que a Globo produziu nos últimos tempos. Melodramática na medida certa e fazendo releituras de clichês do gênero, a autora Alessandra Poggi e sua equipe de colaboradores criaram uma trama cativante com bons núcleos que consegue dialogar com temas atuais mesmo que a história se passe no fim da década de 1950.

Nos últimos capítulos, duas narrativas ganharam força: o drama do homossexual Érico (Silvero Pereira), que se apresenta como cantora na noite com o nome artístico de Veronica e precisa enfrentar o preconceito do filho, Carlito (Caio Cabral), que não aceita que o pai seja drag queen, e o romance entre os jovens Guto (Pedro Goifman) e Vinicius (Elvis Vittorio), que entenderam que o que existe entre eles ultrapassa a amizade. Até já rolou um beijo (tímido, vale ressaltar) entre os dois personagens.

Em comum, as duas tramas possuem a delicadeza em sua condução. Tudo foi desenvolvido com sensibilidade e com um aprofundamento que permite que o público mergulhe nas dores e nas angústias de Érico e Guto. Mas há um fator que distingue e torna uma das histórias mais verossímil e palatável que a outra: a consequência da homossexualidade na vida dos personagens. Se Guto sofre o desprezo do filho, um comportamento esperado para aquela época, Guto é totalmente acolhido por sua mãe, Anita (Maria Flor) e pelo irmão Edu (Caio Manhente), que apoiam sem questionar ou demonstrar qualquer estranhamento que o jovem namore Vinicius.